بلدية سرت تبحث أزمة نقص التطعيمات الإجبارية للأطفال

اجتماع عميد بلدية سرت مع مدير مكتب الرعاية الصحية في البلدية. (الإنترنت)

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الأحد، مع مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة في البلدية محمد ادريس أزمة نقص التطعيمات الإجبارية للأطفال حديثي الولادة بالمرافق والوحدات الصحية بالمدينة وضواحيها.

وأكد عميد بلدية سرت، مختار المعداني لـ«بوابة الوسط» أن البلدية ستتواصل مع وزارة الصحة للتنسيق بشأن توفير التطعيمات الإجبارية، مثنيا على الجهود المبذولة من مكتب الرعاية الصحية الأولية وكافة العناصر الطبية العاملة بالمكتب.

وقال الناطق باسم بلدية سرت، محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع تطرق لمناقشة ملف العيادة المركزية لعلاج مرضى السكري بمدينة سرت، حيث أكد مدير العيادة محمد إدريس توافر الأدوية بالعيادة ومنحها لكافة المسجلين لديها بانتظام وكذلك للأسر النازحة من طرابلس جراء الأحداث الأمنية التي تشهدها العاصمة.

وأشار الأميل إلى أن التطيعمات الإجبارية الموجودة حاليا لدى المرافق الصحية للأطفال حديثي الولادة من عمر شهرين وستة أشهر توجد جرعة رئوي فقط، ولا توجد لعمر ستة أشهر حاليا، وعمر تسعة أشهر وتطعيمات الأطفال عمر عام واحد توجد الجرعات كاملة، بينما تطعيمات الأطفال لعمر عام ونصف العام توجد جرعة واحدة فقط.