وزارة الداخلية تقرر إغلاق الطريق المُزدوج تاجوراء والطرق المؤدية لوسط المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 07:23 مساء
عناصر من الشرطة التابعين لحكومة الوفاق, 19 مايو 2019, (وزارة الداخلية)

كلف رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، اليوم الأحد، وحدة التحري والقبض ووحدة مكافحة الشغب بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء، بإغلاق الطريق المُزدوج تاجوراء من الإشارة الضوئية تاجوراء الوسط إلى جزيرة دوران أبوشوشة، وإغلاق كافة الطرق المُؤدية لوسط تاجوراء.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، يأتي «هذا القرار للتخفيف من حِدة الازدحام والحركة المرورية للمركبات الآلية والسماح للعائلات بحرية الحركة على الأقدام وتأمين الطريق المُزدوج وضبط أي مخالفين للقانون».

وأوضح البيان هذا الإغلاق للطريق سيبدأ من غد الإثنين في الساعة 8:00 أثناء صلاة المغرب وحتى الساعة 03:30 بعد منتصف الليل.

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