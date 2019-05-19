مصرع مواطن جراء انقلاب سيارته شرق مرسى البريقة

السيارة التي تعرض للانقلاب شرق مرسى البريقة في موقع الحادث. (الإنترنت)

أعلن قسم المرور والتراخيص في البريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي، اليوم الأحد، عن مصرع مواطن جراء انقلاب سيارته على الطريق العام شرق منطقة مرسى البريقة.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص بالبريقة الرائد صالحين المقريف لـ «بوابة الوسط» السيارة نوع (هونداي) كان يقودها المواطن محمد خليل عبدالعزيز أحمد الشريفي (26 عامًا) يقيم في منطقة البريقة الجديدة.

وأوضح المقريف أن الحادث «نتج عنه وفاة سائق السيارة ساعة وقوع الحادث»، مشيرًا إلى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى البريقة العام وحفظه بثلاجة الموتى بالمستشفى إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار تصريح دفن من قبل النيابة العامة.

يشار إلى أن الطريق السريع الرابط بين مدينتي أجدابيا والبريقة يعد من أخطر الطرق التي تحصد أرواح المواطنين والمقيمين المستخدمين لهذه الطريق منذ سنوات طويلة دون إيجاد الحلول المناسبة لها التي تحد من خطورة الطريق.