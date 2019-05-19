كاجمان يبحث تفعيل اتفاقات التعاون الزراعي والسمكي مع إيطاليا

كاجمان خلال لقاء مع السفير الإيطالي اليوم الأحد. (إدارة التواصل)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، اليوم الأحد، السفير الإيطالي جوزي قرماندي، تفعيل اتفاقات التعاون بين البلدين في مجال الزراعة والصيد البحري والمزارع السمكية.

وجرى خلال اللقاء الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، الاتفاق على أهمية التعاون الفني في مجال الزراعة والصيد البحري، والعمل على البدء الفعلي في هذا التعاون لصالح البلدين.

وأكد كاجمان والسفير الإيطالي ضرورة إيجاد حلول سريعة لتسويق منتجات الأسماك الليبية في إيطاليا، حسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

حضر اللقاء وزير الزراعة المفوض عبد الباسط الغنيمي.