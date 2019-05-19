القبض على شخص بحوزته 1890 قرص هلوسة

أقراص الهلاوس المضبوطة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق القبض على شخص ليبي الجنسية وبحوزته 1890 قرص هلوسة.

وأشارت إلى تمكن مكتب تحريات طرابلس، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من العثور على 910 أقراص نوع «أرتان»، منوهة إلى ضبط 980 قرصًا نوع «بترلي».

وجرى اتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة وأُحيل إلى نيابة المخدرات، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 1500 قرص هلوسة من نوع «إكس تي سي» جلبها أشخاص من هولندا إلى ليبيا عن طريق المنفذ البحري ميناء الخمس في مواد منزلية وكهربائية.