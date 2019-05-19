«صحة الوفاق» تشيد بالعناصر الفلبينية العاملة في مستشفى الرازي

مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق خلال لقاء مع السفير الفلبيني. (بوابة الوسط)

أشاد مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، الطاهر عبدالعزيز سليمان، بـ«حرص العناصر الفلبينية العاملة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية على تقديم الخدمات الطبية للنزلاء، رغم الظروف الاستثنائية بسبب الاشتباكات في جنوب العاصمة طرابلس».

جاء ذلك خلال لقاء مع سفير دولة الفلبين لدى ليبيا، الميرج كاتو، خلال زيارة أجراها السفير الفلبيني لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية، بهدف الاطمئنان على العناصر الفلبينية العاملة في المستشفى، وفق المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأبدى السفير الفلبيني ارتياحه لخطة الوزارة التي استعرضها مدير إدارة الشؤون الطبية والمتعلقة بتسهيل التحويلات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة، متمنيًا أن تنعم ليبيا بالأمن والأمان.

يذكر أن مستشفى الرازي للأمراض النفسية أقام حفل إفطار على شرف سفير الفلبين، بحضور مدير عام المستشفى محمد غوار، ومدير إدارة الشؤون الطبية والممرضات الفلبينيات وعائلاتهن.