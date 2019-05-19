نجاة 5 أشخاص من تصادم سيارتين شرق البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 19 مايو 2019, 11:20 صباحا
حطام السيارتين عقب الحادث المروري. (بوابة الوسط)

نجا خمسة أشخاص من تصادم سيارتين على الطريق العام ( 7 كلم شرق منطقة البريقة)، الواقعة 80 كلم غرب مدينة أجدابيا، وفق مصدر أمني.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة الرائد صالحين المقريف لـ «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الحادث نتجت عنه إصابات، مؤكدًا إسعاف الجميع إلى مستشفى البريقة العام لتلقي العلاج اللازم لهم.

والسيارة الأولى نوع «تويوتا» بقيادة عادل عمر صالح القابسي (25 عامًا) أحد سكان منطقة البريقة الجديدة، أما السيارة الثانية نوع «أوبل» بقيادة رضوان فائز سليمان (19 عامًا) وهو فلسطيني الجنسية ساكن ومقيم في مخيم الجهاز التنفيذي البريقة الجديدة.

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ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي؛ بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على هذه الطرق الرابضة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسية، والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.

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