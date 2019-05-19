«بركان الغضب» تعلن تنفيذ 5 طلعات قتالية في قصر بن غشير

اشتباكات في منطقة اسبيعة (جنوب طرابلس) في 29 أبريل الماضي. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني شن خمس طلعات قتالية، استهدفت آليات ثقيلة تابعة لقوات الجيش الموالية للقيادة العامة في قصر بن غشير.

وأشار، وفق بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إلى أن الضربات التي نفذت أمس «دمرت دبابتين ومدفعية ثقيلة كانت موجهة نحو وسط العاصمة طرابلس»، منوهًا إلى «تكثيف سلاح الجو الليبي طيرانه الاستطلاعي وتغطية المنطقة الممتدة من شرق مدينة سرت إلى الجفرة ورأس جدير، تزامنًا مع بداية عملياته الليلية».

«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة

كان المكتب الإعلامي لـ«بركان الغضب» أعلن أن حكومة الوفاق دعّمته بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، «استعدادًا لعملية موسعة يتم الإعداد لها»، وذكرت وكالة «رويترز» أن عشرات المركبات المدرعة من طراز (بي إم سي كيربي) تركية الصنع وصلت إلى ميناء طرابلس.

واندلعت الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من شهر أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وأسفرت حتى 13 مايو الجاري عن مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 آخرين، حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية.