مدير أمن تاجوراء يوجه الدوريات والتمركزات برفع درجات الاستعداد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 08:57 صباحا
دوريات مدينة تاجوراء الأمنية (داخلية الوفاق)

أجرى مدير أمن تاجوراء، مقدم يوسف عكريم، جولة ميدانية داخل نطاق البلدية، تفقد خلالها سير العمل الأمني بالدوريات والتمركزات.

شدد مدير الأمن خلال الجولة على رفع أقصى درجات الاستعداد الأمني وتقديم كافة المساعدات للمواطنين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمجاهرة بالأمن.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء كثفت بالأمس من دورياتها وتمركزاتها الأمنية في مفترقات الطرق والإشارات الضوئية.

ووفق ما أوردته الوزارة على حسابها بـ«فيسبوك»، فإن عناصر وحدة الإرهاب شددت العمل أيضًا على تأمين مداخل ومخارج بلدية تاجوراء والطوق الأمني الشرقي للعاصمة طرابلس بشكل كامل، فضلاً عن تسيير حركة السير وتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن رئيس الفرع.

دوريات مدينة تاجوراء الأمنية (داخلية الوفاق)
دوريات مدينة تاجوراء الأمنية (داخلية الوفاق)
دوريات مدينة تاجوراء الأمنية (داخلية الوفاق)
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