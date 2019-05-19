المؤسسة الوطنية للنفط تدين الهجوم على حقل زلة.. وتؤكد: لم يؤثر على العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 12:28 صباحا
المؤسسة الوطنية للنفط (الإنترنت)

أدانت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء أمس السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة شركة الزويتينة فجر اليوم السبت بالقرب من حقل زلة النفطي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الهجوم لم يؤثر بشكل مباشر على سير عمليات الإنتاج.

وذكرت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن التقييمات الأمنية في المنطقة أظهرت أن عددًا من المتطرفين داهموا البوابة الرئيسية الواقعة بين مدينة زلة وحقل زلة النفطي، الذي تشرف على تشغيله شركة الزويتينة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مما أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطن ليبي. 

وأعربت المؤسسة، عن أسفها للخسائر في الأرواح وتتوجّه بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا.

اقرأ أيضًا.. عقيلة صالح يدين هجوم زلة ويدعو الجهات الأمنية إلى ملاحقة الجناة

وقال البيان إن «إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعًا طارئًا لمراجعة البروتوكولات الأمنية، وطالبت أن يتّخذ حرس المنشآت النفطية بالمنطقة التدابير الوقائية اللازمة». 

بدوره حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، من المخاطر التي تهدّد قطاع النفط الليبي جرّاء الأعمال العدائية القائمة. 

وقال صنع الله، إنّ «المؤسسة الوطنية للنفط تدين بشدّة الهجوم الذي شُنّ اليوم، والذي كان من شأنه أن يهدّد حياة موظفي قطاع النفط، ويعرّض منشآته إلى الخطر».

وأضاف أنّ «هذه الحادثة تؤكّد هشاشة الوضع الأمني في بلادنا، وتشدّد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار فورا»، متابعًا أن «الأعمال العدائية الراهنة تسببت في فراغ أمني لا يخدم إلا مصالح المتطرفين الذين يسعون إلى نشر المزيد من الفوضى في كافّة أرجاء ليبيا».

واختتمت المؤسسة بيانها بـ«إدانة كل أشكال الصراع وما يترّتب عنها من زعزعة لثقة المستثمرين الدوليين، وتقويض للمساعي الرامية إلى النهوض بقطاع الطاقة».

اقرأ أيضًا.. مصدر أمني يروي لـ«بوابة الوسط» تفاصيل عن هجوم زلة

وبحسب مصادر محلية تحدثت إلى «بوابة الوسط»، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، واثنين من أفراد المناوبة الليلية لحراسة البوابة، وأسر 4 منهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ يحسم لقب الدوري الألماني بفوز عريض
رياضة عالمية
نشر تفاصيل شهادة ميلاد طفل الأمير هاري وميغن
منوعات
عودة «أبراهام لينكولن» إلى الخليج توقظ ذكرى الحرب لدى العراقيين
عربى
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
فرنسا تحقق رقمًا قياسيًا كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018
اقتصاد
كاركاتير حليم - تجار الحروب والأسعار
كاريكاتير
أليغري لن يكون مدرب يوفنتوس الموسم المقبل
رياضة عالمية
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
ملف الشركات الأجنبية.. خلافات سياسية أم مخالفات قانونية؟
ليبيا
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية