تنسيقية حجاج المنطقة الوسطى تعلن فوز 94 شخصًا بقرعة الحج في سرت العام الجاري

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 18 مايو 2019, 10:05 مساء
أحد الميادين الرئيسية في مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن منسق تنسيقية حجاج المنطقة الوسطى (ب)، أحمد الجارح أحواس، أن عدد الفائزين بقرعة الحج لأداء الفريضة خلال العام الجاري في بلدية سرت، التي تضم سرت المركز وأبوهادي المدينة، بلغ 94 حاجًّا وحاجة.

وأوضح أحواس في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن قرعة الحج أُجريت يوم أمس الجمعة بحضور مسؤولي الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة شؤون الحج والعمرة ومنسقي المناطق وفقًا لقرار الهيئة بالخصوص.

وأضاف أحواس أن حصة سرت المركز في القرعة التي أجريت أمس كانت من نصيب 49 مواطنًا ومواطنة، مضيفًا «أن العدد المحفوظ منذ العام الماضي كان 14 شخصًا ليصبح العدد الكلي للعام الحالي 63 شخصًا».

وذكر منسق تنسيقية حجاج المنطقة الوسطى (ب) أن «حصة أبوهادي المدينة هي 24 حاجًّا وأن العدد المحفوظ من العام الماضي 7 حجاج ويصبح العدد الإجمالي لحجاج أبوهادي العام الحالي 31 حاجًّا».

وأشار أحواس إلى أن عدد حجاج بلدية هراوة (شرق سرت) للعام الحالي بلغ 8 حجاج وحاجات، لافتًا إلى أن عدد حجاج مناطق زمزم وأبونجيم وأبوقرين بلغ 16 حاجًّا وحاجة للعام الحالي.

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