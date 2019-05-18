افتتاح مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمنطقة الصابري في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 18 مايو 2019, 09:13 مساء
افتتاح مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمنطقة الصابري في بنغازي. (الإنترنت)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت، مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي (سهل بنغازي) بمنطقة الصابري بعد انتهاء أعمال الصيانة التي أُجريت للمقر.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقتة، سالم الحصادي لـ«بوابة الوسط»، إن مقر الشركة «تعرض للتخريب والدمار إبان تحصن التنظيمات الإرهابية بمنطقة الصابري، التي شهدت أعتى المعارك والعمليات العسكرية، قبل تحريرها من القوات المسلحة الليبية».

وأوضح الحصادي أن «عملية إنجاز العمل وسرعة أعمال الصيانة لهذا المرفق الحيوي، الذي من شأنه خدمة المدينة وأهلها، كانت بمواصفات عالية»، مؤكدًا دعم الحكومة للشركة «التي تبذل جهودًا في حلحلة المختنقات داخل المدينة، وتعهدها بتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة التي تساهم في القيام بواجباتهم وأعمالهم».

حضر مراسم الافتتاح رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة المهندس عوض الدرسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، وعدد من المسؤولين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

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