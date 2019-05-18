تشغيل أول محطة لشركة «المدار الجديد» شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 18 مايو 2019, 08:46 مساء
برج اتصالات جرى تشغيله شرق سرت لتوفير التغطية لشبكة «المدار الجديد». (الإنرتنت)

أعلن الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، اليوم السبت، تشغيل أول محطة وبرج تابعين لشركة «المدار الجديد» شرق المدينة، ودخولها الخدمة لتوفير التغطية لشبكة الهاتف المحمول الخاصة بالشركة في المنطقة بعد الانتهاء من أعمال تركيبها بالكامل.

وقال الأميل لـ«بوابة الوسط» إن تركيب وتشغيل هذه المحطة جرى بالتنسيق بين بلدية سرت وشركة «المدار الجديد» وشركة «هواوي» الصينية ومهندسي شركة الإجماع للاتصالات، مشيرًا إلى أن هناك محطات وشبكات أخرى يجري تنفيذها في نطاق بلدية سرت.

وأضاف الأميل أن المحطة وبرج التغطية التي جرى تشغيلها تبعد 30 كلم شرق مدينة سرت، وتغطي المنطقة الممتدة من 20 كلم شرق المدينة إلى منطقة الأربعين شرق سرت، منوهًا إلى أن تغطية شبكة «المدار» أصبحت متاحة الآن في مناطق أبوزاهية والثلاثين شرق سرت.

وذكر الأميل أن الشركة المنفذة تقوم باستكمال إنشاء محطات وأبراج تغطية أخرى لشبكة «المدار الجديد» في مناطق الحنيوة والأربعين شرق سرت لتتمكن الشركة من تقديم خدماتها لسكان تلك المناطق، منوها إلى أنه سيجري قريبًا توفير خدمات الإنترنت، إضافة إلى تغطية خدمات «المدار» للمسافرين عبر المنطقة بالطريق الرئيسي.

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