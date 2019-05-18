مراقبة الخدمات المالية في بني وليد تحيل مرتبات مارس وأبريل إلى المصارف

مراقبة الخدمات المالية في بني وليد. (بوابة الوسط)

أعلنت مراقبة الخدمات المالية في بني وليد، اليوم السبت، أنها أحالت كافة مرتبات الموظفين العاملين بالقطاعات العامة في البلدية لشهري مارس وأبريل إلى كافة المصارف العاملة في البلدية.

وذكرت المراقبة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن من بين هذه القطاعات الصحة والمواصلات والزراعة والمالية والصناعة والتعليم والمرافق، منوهة إلى أنه سوف يتم الصرف لباقي القطاعات تباعًا، حسب الإحالة إليها.

وطالبت مراقبة الخدمات المالية في بني وليد كافة المصارف بضرورة سرعة إدراج المرتبات بحسابات الموظفين من أجل تخفيف العبء على المواطن في ظل ارتفاع الأسعار واقترابًا مع عيد الفطر المبارك.