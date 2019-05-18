السراج يلتقي الكحيلي المكلف من النواب المجتمعين في طرابلس رئيسا موقتا للمجلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 07:25 مساء
لقاء السراج والكحيلي بمقر المجلس الرئاسي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ظهر اليوم السبت، النائب الصادق الكحيلي الذي كلفه أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس رئيسا موقتا للمجلس في الخامس من مايو الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر إن السراج «أشاد في بداية اللقاء بالاجتماع الذي عقده مجلس النواب في طرابلس، والذي أُعلن فيه رفضه للعدوان الذي تتعرض له المدينة وضواحيها، وقرار النواب باستمرار حالة الانعقاد لحين انتهاء الأزمة، وقال إن هذا يعبر عن إدراك للمسؤولية في هذا الظرف الاستثنائي».

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج استعرض مع الكحيلي «آخرالمستجدات على الصعيد الميداني والتداعيات المختلفة للعدوان، وما نتج عنه من تدمير وانتهاكات وأزمات إنسانية»، و«ناقشا ما تم التوصل إليه من توصيات إثر جلسة الإحاطة للجنة الطوارئ الوزارية المنبثقة عن حكومة الوفاق الوطني، واستعراض الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة، لحل المختنقات وتخفيف معاناة الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات بشكل عاجل وسريع وبالتنسيق الكامل مع البلديات المعنية».

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وأعلن أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس، يوم 8 مايو تشكيل أربع لجان عمل هي: «لجنة لمراجعة اللائحة الداخلية، ولجنة التواصل الدولي، ولجنة إنشاء ديوان مجلس النواب في طرابلس، ولجنة الأزمة»، بحسب أكد الناطق المكلف من النواب حمودة سيالة لـ«بوابة الوسط».

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