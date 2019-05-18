إنقاذ 61 مهاجرًا غير شرعي شمال غرب الزاوية

مهاجرين جرى انقاذهم قبالة سواحل ليبيا. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، إنقاذ 61 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تتلاطمه الأمواج على بعد 60 ميلًا شمال غرب مدينة الزاوية، مشيرة إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من جنسيات أفريقية مختلفة (وغانا ونيجيريا وإريتريا والسودان ومصر).

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك» إن عملية الإنقاذ نفذها زورق الدورية «فزان» التابع لجهاز حرس السواحل، قطاع طرابلس، بعد تلقيه بلاغ استغاثة أثناء دوريته في المياه الليبية يوم الخميس 16 مايو.

وأضاف مكتب الإعلام أن الزورق «فزان» توجه فور تلقيه البلاغ إلى المنطقة المحددة وبدأ عملية البحث في ظروف جوية سيئة وسط اضطراب أمواج البحر، لكن الدورية تمكنت من العثور على قارب مطاطي تتلاطمه الأمواج، وعلى متنه مهاجرون غير شرعيين يستغيثون.. تم إنقاذ كافة المهاجرين وعددهم 61 مهاجرًا، كلهم رجال عدا طفل واحد تجاوز الرابعة عشرة سنة تقريبًا».

وأوضح أن المهاجرين جرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم بنقطة حرس السواحل وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة لهم.