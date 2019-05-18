إنقاذ 61 مهاجرًا غير شرعي شمال غرب الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 05:19 مساء
مهاجرين جرى انقاذهم قبالة سواحل ليبيا. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، إنقاذ 61 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تتلاطمه الأمواج على بعد 60 ميلًا شمال غرب مدينة الزاوية، مشيرة إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من جنسيات أفريقية مختلفة (وغانا ونيجيريا وإريتريا والسودان ومصر).

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك» إن عملية الإنقاذ نفذها زورق الدورية «فزان» التابع لجهاز حرس السواحل، قطاع طرابلس، بعد تلقيه بلاغ استغاثة أثناء دوريته في المياه الليبية يوم الخميس 16 مايو.

وأضاف مكتب الإعلام أن الزورق «فزان» توجه فور تلقيه البلاغ إلى المنطقة المحددة وبدأ عملية البحث في ظروف جوية سيئة وسط اضطراب أمواج البحر، لكن الدورية تمكنت من العثور على قارب مطاطي تتلاطمه الأمواج، وعلى متنه مهاجرون غير شرعيين يستغيثون.. تم إنقاذ كافة المهاجرين وعددهم 61 مهاجرًا، كلهم رجال عدا طفل واحد تجاوز الرابعة عشرة سنة تقريبًا».

وأوضح أن المهاجرين جرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم بنقطة حرس السواحل وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ يحسم لقب الدوري الألماني بفوز عريض
رياضة عالمية
نشر تفاصيل شهادة ميلاد طفل الأمير هاري وميغن
منوعات
عودة «أبراهام لينكولن» إلى الخليج توقظ ذكرى الحرب لدى العراقيين
عربى
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
فرنسا تحقق رقمًا قياسيًا كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018
اقتصاد
كاركاتير حليم - تجار الحروب والأسعار
كاريكاتير
أليغري لن يكون مدرب يوفنتوس الموسم المقبل
رياضة عالمية
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
ملف الشركات الأجنبية.. خلافات سياسية أم مخالفات قانونية؟
ليبيا
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية