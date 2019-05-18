حكومة الوفاق تدين الهجوم الإرهابي على بوابة «الزويتينة» قرب زلة

شركة الزويتينة (أرشيفية : الإنترنت)

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم السبت، بوابة شركة الزويتينة، حيث هاجم مسلحون، فجر اليوم السبت، بوابة «الزويتينة» بالقرب من زلة، التي تبعد عن المدينة نحو 15 كيلو مترًا.

وبحسب مصادر محلية تحدثت إلى «بوابة الوسط»، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، واثنين من أفراد المناوبة الليلية لحراسة البوابة، وأسر 4 منهم.

مصادر: مقتل 3 مسلحين في هجوم على بوابة شركة الزويتينة بزلة

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان اليوم، إن «الهجوم الإرهابي على بوابة شركة الزويتينة، يضاف إلى سلسلة هجمات إرهابية تعرضت لها مناطق مختلفة في ليبيا كان آخرها في سبها وغدوة والفقهاء وغيرها».

وتقدم المجلس بالتعازي لأسر المواطنين الذين قضوا جراء الهجوم الإرهابي، داعين الله أن يعجل بشفاء المصابين، مؤكدًا أنه «لا تسامح مطلقًا مع قتل وترويع المواطنين الليبيين، وعلى تنظيم الدولة الذي تبنى الهجوم وكافة التنظيمات الإرهابية الأخرى أن يعلموا أنهم لن يفلتوا من العقاب، وسيتم القضاء عليهم ومواجهتهم واقتلاعهم كما فعلنا من قبل».