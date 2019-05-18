«تعليم الوفاق»: نشرف على 4355 طالبًا يدرسون بالخارج يمثلون كافة المناطق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 12:35 مساء
وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، تهميش المنطقة الشرقية وخاصة في البعثات الدراسية والموفدين إلى الخارج، مؤكدة أن خطتها الإصلاحية في برنامج الإيفاد «اتسمت بالشفافية وإتاحة الفرصة للجميع دون تمييز».

وقالت «تعليم الوفاق»، في بيان صادر عنها مساء أمس الجمعة، إنها تشرف على 4355 طالبًا وطالبة موفدين للدراسة بالخارج يمثلون كافة المدن والمناطق الليبية».

وحول قرار الإيفاد رقم 443 لسنة 2019، أوضحت «تعليم الوفاق»، أنها فتحت باب التسجيل لمن يرغب في الإيفاد للخارج لكل الليبيين والليبيات على أن يحصل على قبول من الجامعات المعتمدة وعددها 300 جامعة، عبر منظومة إلكترونية في شبكة الإنترنت كانت متاحة للجميع حينها ولا تتطلب الحضور الشخصي إلى الوزارة.

وأكدت الوزارة، أنها فرزت المسجلين بهذه المنظومة وتأكدت من الإجراءات الفنية والقانونية، مشيرة إلى أنها ستضع أمام الجميع خلال الأيام المقبلة البيانات والإحصاءات المتعلقة بهذا الخصوص لكل مراقبات التعليم والجامعات بالبلديات.

من جانبه، قال وزير «تعليم الوفاق» الدكتور عثمان عبدالجليل، إنه ليس  « سياستنا في الوزارة البحث عن مكان ميلاد أي طالب أو موظف ليبي لأننا ننظر لهم جميعاً كليبيين فقط بغض النظر عن أي مدينة ولدوا فيها، وهذا ما أخذ وقتاً طويلاً في استخراج مكان الميلاد لكل الطلبة الدارسين في الخارج والطلبة الذين صدر لهم قرار إيفاد مؤخراً».

وأشار إلى أن «الوزارة ستبتعد قدر الإمكان عن انتهاج هذا المسلك في المستقبل وأن ما اضطرها لإيضاح هذه البيانات الآن هو تقديرها لمسؤوليتها الوطنية في المحافظة على اللحمة الوطنية و تفنيد ما يروج له البعض».

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