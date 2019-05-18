«الصحة العالمية» تعلن وصول إمدادات طبية لمساعدة نصف مليون مريض في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 11:36 صباحا
إمدادات طبية تصل ليبيا. (الصحة العالمية)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الإمدادات الطبية لمساعدة نصف مليون مريض لمدة ثلاثة أشهر تصل إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا الأسبوع الجاري.

وقالت «الصحة العالمية»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الجمعة، إن المساعدات المنتظر وصولها، تأتي بالتعاون مع السفارتين الإيطالية والألمانية في ليبيا و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

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يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من وصول أدوية لعلاج آلاف المرضى إلى 40 من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في ليبيا.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 إبريل الماضي، مخلفة 454 قتيلاً على الأقل و2154 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا، الحصول على 5.5 مليون دولار لتتمكن من مواصلة الاستجابة العاجلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.

وأشارت «يونيسيف» إلى أنّ احتياجاتها العاجلة تأتي بسبب وجود عجز يصل إلى 4.78 مليون دولار، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الطارئة في البلد، حسب منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».
 

 

إمدادات طبية تصل ليبيا. (الصحة العالمية)
إمدادات طبية تصل ليبيا. (الصحة العالمية)
إمدادات طبية تصل ليبيا. (الصحة العالمية)
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