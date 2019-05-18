سيالة يعلق علي زيارة المشير حفتر إلي فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 01:35 صباحا
الطاهر سيالة في لقاء تلفزيوني بثته قناة فبراير, 17 مايو 2019 (وزارة الخارجية)

علق وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، على زيارة القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر المزمعة إلى فرنسا الأيام المقبلة ولقائه المرتقب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا إن «من حق دول العالم أن تستضيف من تشاء وهو حق سيادي، إلا أن لقاء حفتر في الآليزيه هذه المرة سيكون مختلفا عن لقاءاته السابقة».

 وطالب سيالة خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة فبراير الليبية، جميع الدول بألا تكون هذه اللقاءات ضد مصلحة الدولة الليبية، حسب قوله، مضيفا «إن العالم أدرك الآن من ينادي بالدولة الديمقراطية المدنية ومن ينادي بالدولة العسكرية والحكم الشمول.

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وتشهد العاصمة الليبية طرابلس مواجهات مسلحة، منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مما خلف مئات القتلى والمصابين وعشرات الآلاف من المشردين، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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