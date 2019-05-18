«داخلية الموقتة» تبدأ تنفيذ خطة تأمين «درنة»

فرد أمن ضمن خطة تأمين مدينة درنة (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة). 17 مايو 2019

أعلن مدير أمن شحات العميد دكتور محمد فرج سليمان، بدء تطبيق الخطة الأمنية رقم 1 لسنة 2019، بشأن تأمين مدينة درنة، والتي أطلقها وزير الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف.

وقال العميد دكتور محمد فرج سليمان، رئيس الخطة، إن تنفيذ بنودها يتم بالتعاون بين مديرية أمن شحات وجهاز الدعم المركزي، لافتا إلى أن الخطة تهدف إلى تأمين كافة المرافق الحيوية بالمدينة، والحفاظ على الأمن، وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المداخل والمخارج للمدينة، وفقا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

وأشار إلى أن الدوريات المشاركة في الخطة تبذل جهودا استثنائية في حفظ الأمن والأمان بالمدينة، لافتا إلى تعاون المواطنين مع قوات الأمن في حفظ الاستقرار بالمدينة.