إيطاليا تستقبل مهاجرين أنقذتهم منظمة إغاثة ألمانية قبالة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 09:31 مساء
سفينة إغاثة ألمانية تنقذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا, 19 يناير 2019 (أ ف ب)

سمحت السلطات الإيطالية لعائلات تضم أطفالا أنقذتهم منظمة إغاثة ألمانية في مياه البحر المتوسط، بالنزول في إيطاليا اليوم الجمعة رغم سياسة وزير الداخلية بـ «إغلاق الموانئ».

ووفقا لـ «فرانس برس»، كتبت منظمة «سي ووتش» الألمانية على تويتر «أبلغتنا السلطات الإيطالية بأن بإمكاننا إنزال عائلات متواجدة على السفينة» بعد يومين من انقاذ 65 مهاجرا قبالة ليبيا. 

وقال طاقم سفينة «سي ووتش 3» التي ترفع العلم الهولندي، إن المهاجرين بحاجة إلى رعاية طبية ونفسية، إذ تم إنزال سبعة أطفال وسبع أمهات وثلاثة آباء وجريح من السفينة، بحسب وزارة الداخلية. 

سالفيني يرفض رسو سفينة إغاثة تحمل مهاجرين أنقذوا قبالة ليبيا

وأطلقت منظمة «سيف ذا تشلدرن» نداء في وقت سابق اليوم الجمعة، يدعو إلى إنهاء محنة المهاجرين الذين تم إنقاذهم أثناء مخاطرتهم بعبور المياه من شمال أفريقيا سعيا للأمان في أوروبا. 

وفيما بدأت قوات خفر السواحل في نقل العائلات إلى جزيرة لامبيدوسا، دعت المنظمة الخيرية إلى ضرورة السماح للمهاجرين الآخرين في السفينة بالنزول.

وقالت إن «حياة الجميع متساوية، وللجميع حق النزول إلى ميناء.. وإذا لم تكن إيطاليا مستعدة للقيام بذلك فعلى الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته والتوصل إلى حل». 

والأربعاء، أصدر وزير الداخلية اليميني المتشدد ماتيو سالفيني أمراً بحظر سفينة «سي ووتش» من دخول المياه الإيطالية وقال «موانئنا مغلقة وستبقى كذلك»، وكرر هذا التصريح اليوم الجمعة، قبل أن تستقبل إيطاليا اللاجئين بالفعل.

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