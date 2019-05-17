«تعليم الوفاق» تستعد لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الإرشاد النفسي

جانب من الملتقى الأول لفرق الإسعافات النفسية الأولية (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أقامت إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم الملتقى الأول لفرق الإسعافات النفسية الأولية بمكاتب الدعم والإرشاد النفسي بمُراقبات تعليم طرابلس الكبري، بحضور مدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم نادية البكوش، ورؤساء الأقسام والوحدات بالإدارة، ورئيس اللجنة العليا للطفولة ورئيس قسم حماية الطفل والأسرة بمُديرية أمن طرابلس، ومركز الصفاء للصحة النفسية، وعدد من مديري المدارس بمراقبة تعليم طرابلس المركز.

حضر الاجتماع مديرو مكاتب الدعم والإرشاد النفسي بمراقبات تعليم طرابلس الكبرى، وموجهات الإرشاد النفسي، وأعضاء فرق الإسعافات النفسية الأولية والبالغ عددهم 80 مرشدة نفسية، لوضع الأطر العامة لعملهم داخل مراكز وتجمعات النازحين، وكيفية تقديم الخدمة النفسية لهم وطرق الإحالة والتواصل مع المختصين من خارج هذه المراكز.

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وناقش المجتمعون التنسيق في آلية تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع الوطني الذي أطلقته إدارة الدعم والإرشاد النفسي المساحات الصديقة الآمنة، والتي تستهدف 4 مدارس من كل مراقبة من مراقبات تعليم طرابلس الكبرى (تاجوراء، سوق الجمعة، عين زارة، بوسليم، طرابلس المركز، حي الأندلس)، بالتعاون مع الحركة العامة للكشاف ومركز «ملتقانا» للدعم النفسي وبإشراف من وكيل وزارة التعليم التعليم عادل جمعة، ورئيس لجنة الأزمة بوزارة التعليم رشاد بشر.

ويأتي البرنامج بالتعاون مع نظمة اليونيسيف والمتمثل في 96 صندوقًا للألعاب والذي جرى توزيعه على مكاتب الدعم والإرشاد النفسي لعدد من مراقبات تعليم بلديات طرابلس الكبرى عن طريق مراقبي التعليم وبمعدل 16 صندوق لكل مكتب لتوزيعها على المدارس الأربع التي جرى ترشيحها داخل كل مراقبة.

وأعلنت وزارة التعليم في بيان أنّ انطلاقة المشروع ستكون يوم الثلاثاء المقبل 21 مايو، وسيتم الإعلان لاحقاً عن المدارس لكي يتسني للطلاب الالتحاق بها.

جانب من الملتقى الأول لفرق الإسعافات النفسية الأولية (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

جانب من الملتقى الأول لفرق الإسعافات النفسية الأولية (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)