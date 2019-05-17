حكومة الوفاق تناقش استراتيجية تدريب 2500 سيدة بالقطاعات العامة

اجتماع وزير العمل بحكومة الوفاق ووحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي

القاهرة – بوابة الوسط

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني الدكتور المهدي الأمين اجتماعًا بمقر الوزارة مع رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة ليلى الباقي، ونائبتها حنان الفخاخري.



واستعرض الاجتماع خطة عمل وحدة تمكين المرأة للعام الحالي 2019 والتي تستهدف تدريب 2500 سيدة بالقطاعات ومن خارج الملاك الوظيفي، والعمل على دعم السيدات بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

عقد اللقاء التنسيقي الأول لدعم المرأة بالتعاون مع المجتمع الدولي



وأكدت رئيس الوحدة الدكتورة ليلى الباقي أهمية العمل لتضمنه ضمن خطة وطنية لتوحيد خطط الوزارات ضمن خطة مكتب دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي.



وكانت وزيرة المرأة أسماء الأسطى، قالت في وقت سابق، إنه بتمكين المرأة الليبية في الاقتصاد الخاص، ستتحقق فرص عمل لنصف طاقة المجتمع المعطلة، مما يساهم في القضاء على البطالة، والاستقلال بمشاريع تفيد البلاد وتدعم اقتصادها.