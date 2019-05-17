أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار خلال أسبوع

استقر سعر صرف العملة الأميركية (الدولار) على مدار أسبوع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.42 دينار أمس الخميس، بفارق قرش واحد عن سعره يوم السبت الماضي (مطلع الأسبوع) عندما سجل 4.41 دينار.

الأمر نفسه بالنسبة للعملات الأجنبية الرئيسية التي حافظت هي الأخرى على مستوى متراوح بين قرشين إلى خمسة قروش صعودًا وهبوطًا.

ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني في السوق الرسمية

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 4.90 دينار أمس الخميس، مقارنة بـ4.88 دينار السبت الماضي.

في حين تراجع الجنيه الإسترليني قرشًا واحدًا الخميس مسجلاً 5.59 دينار، مقارنة بـ5.60 دينار، لكنّ الليرة التركية سجلت 0.72 دينار مقارنة بـ0.71 دينار، وسجل الدينار التونسي 1.43 دينار الخميس، وهو نفسه سعره دينار مطلع الأسبوع المنقضي.