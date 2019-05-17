داخلية الوفاق تؤكد استعدادها لتأمين المرافق والأهداف الحيوية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 11:29 صباحا
مدير أمن طرابلس خلال لقائه عددًا من الضباط. (داخلية الوفاق)

قال مدير أمن طرابلس عميد سالم قريميده، إن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، على استعداد لتأمين المرافق والأهداف الحيوية بالعاصمة وحفظ الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين، مؤكدًا أنها «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار العاصمة طرابلس».

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، قام بها مدير أمن طرابلس، رفقة المساعد للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش وعدد من الضباط بالمديرية، للوقوف على سير العمل الأمني في تأمين العاصمة طرابلس، ومتابعة سير الخطة الأمنية المعدة خلال شهر رمضان قبل مديرية أمن طرابلس.

وثمنت «داخلية الوفاق» جهود مديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية الأخرى في الحفاظ على الأمن والمجاهرة به.

عناصر تابعة لوزارة الداخلية في شوارع طرابلس. (داخلية الوفاق)
عناصر تابعة لوزارة الداخلية في شوارع طرابلس. (داخلية الوفاق)
عناصر تابعة لوزارة الداخلية في شوارع طرابلس. (داخلية الوفاق)
عناصر تابعة لوزارة الداخلية في شوارع طرابلس. (داخلية الوفاق)
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