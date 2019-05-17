بوركينا فاسو تطالب المجتمع الدولي بإظهار موقف واضح لحل الأزمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 01:41 صباحا
مقر الأمانة العامة لدول الساحل الخمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط أبريل 2019. (فرانس برس)

دعا وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري، المجتمع الدولي بإظهار «موقف واضح بالشأن المتعلق بحل الأزمة الليبية» وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة الخميس.

وقال باري، في كلمته التي ألقاها نيابة عن دول مجموعة الساحل الأفريقي الخمس «بوركينا، النيجر، تشاد، موريتانيا ومالي»، إنّ «مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل مسؤولية جماعية" وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي للنظر بإنشاء تحالف دولي».

وأضاف باري أن «ليبيا تبقى ملجأً بالنسبة إلى إرهابيين ومجرمين من شتى الأنواع» -وفق ما ذكرت فرانس برس.

وشدد الوزير البوركيني،على أنّه «يجب التعامل مع هذه الكوارث بالحزم نفسه الذي تم في العراق وأفغانستان»، متابعًا أنّ «الدول الأعضاء في المجموعة لن تنجح بمفردها».

وقال إنّه «في الساحل تبقى الجماعات الإرهابية (...) قوية (...) ويتمدد التهديد في كل الأماكن».

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