«النهر الصناعي» يوضح سبب تخفيض ضخ المياه في منظومة الحساونة

أحد مواقع مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أرجعت إدارة جهاز النهر الصناعي، سبب تخفيض ضخ المياه في منظومة الحساونة- سهل الجفارة، إلى استمرار الاعتداءات والتجاوزات من بعض المواطنين على طول مسارات المياه إلى المدن ناحية طرابلس -حسب ما ذكر الجهاز في بيان صحفي اليوم الخميس.

وأضاف الجهاز في بيان حول سير أعمال تشغيل منظومة الحساونة- سهل الجفارة-، أن «فرق الصيانة والتشغيل الفنية تمر بظروف تشغيلية حرجة جدًا وغير قادرة على إدارة ومراقبة ضخ المياه إلى المدن بالشكل المعتاد».

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وأكد البيان أن «استمرار الاعتداءات والتجاوزات من بعض المواطنين على طول مسارات المياه أدى لهدر مياه كثيرة ودفع فرق الصيانة إلى تخفيض الضخ بالمسار الشرقي والتغذية عن طريق المسار الأوسط».

والأسبوع الماضي، ناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الجهات الأمنية والشرطية كافة تعقب المعتدين على خط المياه ومعاقبتهم، بعدما رصد مواطنين يمدون توصيلات غير شرعية إلى مزارعهم وأغراضهم الخاصة.