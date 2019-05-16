لجنة شؤون النازحين تبدأ مسحًا لإنشاء بيانات موحدة الأسبوع المقبل

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون النازحين (صفحة إدارة الإعلام والتواصل لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)

أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون النازحين المُشكلة من حكومة الوفاق الوطني البدء في إجراء المسح لحصر البيانات للنازحين من مناطق الاشتباكات في مناطق العاصمة، الأسبوع المقبل.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن اللجنة الوزارية لشؤون النازحين بحثت في اجتماع برامج تطوير منظومة قواعد البيانات للنازحين، بالتعاون ودعم من المنظمة الدولية للهجرة، وآلية تسهيل ربطها بالقطاعات المعنية.

وأكد البيان ضرورة مشاركة البلديات في أعمال المسح المتوقع، والبدء فيه خلال الأسبوع المقبل.

وفي مطلع مايو الجاري، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، تشكيل لجنة لشؤون النازحين من مناطق الاشتباكات الدائرة في العاصمة لإعداد قاعدة بيانات ووضع برنامج إيواء لهم.

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يذكر أن منظمة الصحة العالمية وثقت منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس في 4 أبريل الماضي وحتى 13 مايو الجاري مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 آخرين، بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف انفجرت عربتهم.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون النازحين (صفحة إدارة الإعلام والتواصل لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون النازحين (صفحة إدارة الإعلام والتواصل لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)