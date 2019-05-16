حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (16 مايو 2019)

«بوابة الوسط» ترصد أهم الأحداث الميدانية والسياسية والاقتصادية على مدار اليوم الثلاثاء 16 مايو 2019

سيطرت زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الإيطالية روما على مجمل التفاعلات الدولية بشأن الملف الليبي على مدار اليوم الخميس، بالإضافة إلى مع فعاليات ميدانية محلية، وغيرها من الأحداث التي يتضمنه حصاد اليوم من «بوابة الوسط».

زيارة حفتر

سجلت زيارة المشير حفتر رقمًا جديدًا في إطار التفاعلات الدولية بشأن الملف الليبي، حيث التقى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذي طالبه بوقف الهجوم على طرابلس.. (للمزيد انقر هنا)

إسقاط طائرة

في الأثناء أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش، أحمد المسماري، إسقاط القوات التابعة للقيادة العامة طائرة بدون طيار في منطقة الجفرة، «كانت في مهمة استطلاع لقواتنا المسلحة».. (للمزيد انقر هنا)

إنقاذ مهاجرين

وفي ملف الهجرة أعلنت منظمة إغاثة ألمانية غير حكومية أن سفينتها «سي ووتش3» أنقذت 65 مهاجرًا، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 30 ميلاً من الساحل الليبي، بعد أن رصدتهم طائرة استطلاع مدنية.. (للمزيد انقر هنا)

شركة الجوف

في الأثناء كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على موعد مع لقاء بممثلي شركة الجوف للتقنية النفطية حين عادت الشركة للإنتاج، بعد توقفه عدة سنوات بسبب الأوضاع الأمنية.. (للمزيد انقر هنا)

بئر مهجورة

في الإطار نفسه قالت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» إنها استأنفت إنتاج 2900 برميل يوميًا من بئر كانت مهجورة لفترة طويلة في حقل المسلة النفطي بشرق ليبيا.. (للمزيد انقر هنا)