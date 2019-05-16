ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني في السوق الرسمية

العملات الأجنبية الرئيسية تشهد تباينًا أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدينار، اليوم الخميس، في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وارتفعت العملة الأميركية (الدولار) بنسبة 0.04 اليوم، مسجلة 1.3974 دينار، مقارنة بـ1.3968 دينار أمس، حسب مصرف ليبيا المركزي.

كما صعدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.03%، حيث سجل اليورو 1.5659 دينار، مقابل 1.5654 دينار خلال فترة المقارنة نفسها.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية

لكنّ الجنيه الإسترليني تراجع بنسبة 0.4% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.7942 دينار اليوم، مقابل 1.8027 دينار أمس. كما ارتفع الين الياباني إلى مستوى 1.28 دينار، مقارنة بـ1.27 دينار أمس، فيما تراجع اليوان الصيني إلى مستوى 0.2032 دينار، مقارنة بـ0.2034 دينار أمس.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، تراجع سعر صرف الدينار طفيفًا أمام الريال السعودي الذي ارتفع إلى 0.3726 دينار، مقارنة بـ0.3725 دينار، وهبط أمام الدرهم الإماراتي الذي صعد إلى 0.3804 دينار مقابل 0.3803 دينار أمس.