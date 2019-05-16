«تعليم الوفاق» تعتمد مشروع إعداد أسئلة الامتحانات إلكترونيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 09:36 مساء
جانب من اجتماع وزارة التعليم بحكومة الوفاق. (وزارة تعليم الوفاق عبر صفحتها بفيسبوك)

اعتمد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، الخميس، عمل اللجنة المكلفة بإعـداد مشـروع أسئلـة الامتحانات إلكترونيًا وإجاباتها للطلاب.

وذكرت وزارة تعليم الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن اللجنة مهمتها إعـداد أسئلة وإجاباتها للطـلاب إلكترونيًا بالتعـاون مـع بوابـة «مدارس نـت»، والـذي سيطلـق عرض الأسئـلة المسـاعدة وإجـابـاتهـا مـن خـلال هـذا الـرابـط «www.madaress.net».

وأضافت الوزارة أنه ستوزع الامتحانات ورقـيًا على تجمعـات التلاميـذ والطـلاب النازحيـن ومكـاتب الامتحـانـات.

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جاء ذلك في اجتماع عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة التعليم، وبحضـور عـدد من مراقبي التعليم مـع اللجنة المكلفة من بعـض مدارس بلدية حي الأندلس.

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