بعد توقف 40 عامًا.. «أجوكو» تستأنف الإنتاج من بئر مهجورة في حقل المسلة

مقر شركة أجوكو الليبية النفطية في بنغازي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط، إنها استأنفت إنتاج 2900 برميل يوميًا من بئر كانت مهجورة لفترة طويلة في حقل المسلة النفطي بشرق ليبيا.

وقال مسؤول من أجوكو لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إنه بعد 40 عامًا من التوقف، جرى استئناف الإنتاج من البئر «إتش 54-65»، باستخدام تقنيات للحفر طورتها شركة «شلومبرجير» الأميركية المتخصصة في خدمات الحقول النفطية.

بحقل السرير وميناء الحريقة.. هكذا بدأت «أجوكو» من 47 عاما

وقبل ستة أشهر، استأنفت الشركة إنتاج ثلاثة آلاف برميل يوميًا من بئر «إتش إتش 86-65» في حقل المسلة أيضًا، الذي تبلغ طاقته 70 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

وكانت ليبيا تنتج ما يزيد على 1.6 مليون برميل يوميًا قبل أحداث 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي. وفي الوقت الحاضر يبلغ إنتاج ليبيا نحو 1.1 مليون برميل يوميًا من الخام، بحسب تقديرات «رويترز».

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن القتال حول طرابلس يهدد الإنتاج في المستقبل، رغم الاستقرار النسبي لعمليات الإنتاج والتصدير.