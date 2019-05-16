السراج يتلقى دعوة للمشاركة بالقمة الإسلامية في مكة

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال مشاركته في القمة الإسلامة العام الماضي (أرشيفية)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج دعوة رسمية للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي ستعقد بمدينة مكة المكرمة في 31 مايو الجاري.

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وأشارت صفحة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني إلى أنّ السراج تلقى دعوة رسمية من الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت الصفحة أنّ القمة المرتقبة ستشهد «مداولات بين قادة بلدان منظمة التعاون الإسلامي ترسم معالم التوجهات المستقبلية للمنظمة على وجه الخصوص وللعالم الإسلامي عمومًا».

وتأتي القمة الإسلامية المرتقبة بينما تشهد ليبيا، خاصة ضواحي العاصمة طرابلس مواجهات عسكرية بدأت في الرابع من أبريل الماضي بين قوات تابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق الوطني.