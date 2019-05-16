أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 04:28 مساء

استقر سعر صرف الدولار وتراجع اليورو والإسترليني مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وحافظت العملة الأميركية (الدولار) على مستوى 4.42 دينار الذي سجلته أمس، حسب متداولين ووسطاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية

لكن اليورو فقد قرشين، مسجلاً 4.90 دينار اليوم، مقارنة بـ4.92 دينار أمس، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.59 دينار، مقابل 5.62 دينار أمس بفارق ثلاثة قروش.

كما استقرت الليرة التركية عند سعرها أمس البالغ 0.72 دينار، وهو الأمر نفسه بالنسبة للدينار التونسي الذي استقر عند 1.43 دينار.

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