السفير الإيطالي يجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق

وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا. (داخلية الوفاق)

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي، إن الموقف الإيطالي واضح بشأن عدم دعم الهجوم الذي تشنه القوات التابعة للقيادة العامة منذ 4 إبريل الماضي، على ضواحي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا صباح اليوم الخميس، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي، بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس، لمناقشة المستجدات الأمنية والأوضاع الراهنة التي تمر بها العاصمة طرابلس، بحسب بيان صادر عن داخلية الوفاق.

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وأكد السفير الإيطالي دعم بلاده، لحكومة الوفاق الوطني «باعتبارها الحكومة الشرعية والمعترف بها دولياً», مشيراً إلى أن «الموقف الإيطالي واضح بشأن عدم دعم ما قام به حفتر من هجوم على ضواحي العاصمة طرابلس».

وأكدت إيطاليا وفرنسا مطلع الأسبوع الجاري، في بيان مشترك، «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار» في ليبيا، ودعتا إلى «استئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية».

ونوه البيان المشترك، بـ«أن تحسين وضع السكان المدنيين يمثل أولوية ويتطلب هدنة إنسانية ويجب أن تستند العملية السياسية إلى المبادئ والقواعد المتفق عليها في مؤتمري باريس وباليرمو وفي أبو ظبي، ونفترض أن جميع الأطراف تنأى بنفسها، بشكل لا لبس فيه، عن الجماعات الإرهابية».

