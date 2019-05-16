السفير الإيطالي يجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 03:00 مساء
وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا. (داخلية الوفاق)

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي، إن الموقف الإيطالي واضح بشأن عدم دعم الهجوم الذي تشنه القوات التابعة للقيادة العامة منذ 4 إبريل الماضي، على ضواحي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا صباح اليوم الخميس، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي، بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس، لمناقشة المستجدات الأمنية والأوضاع الراهنة التي تمر بها العاصمة طرابلس، بحسب بيان صادر عن داخلية الوفاق.

اقرأ أيضًا: كونتي يدعو حفتر لوقف إطلاق النار

وأكد السفير الإيطالي دعم بلاده، لحكومة الوفاق الوطني «باعتبارها الحكومة الشرعية والمعترف بها دولياً», مشيراً إلى أن «الموقف الإيطالي واضح بشأن عدم دعم ما قام به حفتر من هجوم على ضواحي العاصمة طرابلس».

وأكدت إيطاليا وفرنسا مطلع الأسبوع الجاري، في بيان مشترك، «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار» في ليبيا، ودعتا إلى «استئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية».

ونوه البيان المشترك، بـ«أن تحسين وضع السكان المدنيين يمثل أولوية ويتطلب هدنة إنسانية ويجب أن تستند العملية السياسية إلى المبادئ والقواعد المتفق عليها في مؤتمري باريس وباليرمو وفي أبو ظبي، ونفترض أن جميع الأطراف تنأى بنفسها، بشكل لا لبس فيه، عن الجماعات الإرهابية».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تحقق رقمًا قياسيًا كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018
اقتصاد
كاركاتير حليم - تجار الحروب والأسعار
كاريكاتير
أليغري لن يكون مدرب يوفنتوس الموسم المقبل
رياضة عالمية
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
60 مليون دينار خسائر الدوري الليبي الـ«46»
رياضة محلية
بوركينا فاسو تطالب المجتمع الدولي بإظهار موقف واضح لحل الأزمة في ليبيا
ليبيا
كونتي يدعو حفتر لوقف إطلاق النار
ليبيا
قرقاش: حفتر لم يتشاور مع الإمارات قبل تحركه نحو العاصمة طرابلس
ليبيا
من يدق طبول الحرب في الولايات المتحدة على إيران؟
دولى
«جولة بروكسل».. ملامح انفراجة أم تسكين للأزمة الليبية؟
ليبيا
لودريان:‭ ‬ماكرون يريد الاجتماع بحفتر للحثِّ على وقف إطلاق النار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 واجبات للخلاص من نزيف اللثة