كونتي يدعو حفتر لوقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 02:09 مساء
رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى وقف إطلاق النار، قائلًا، إنه «يمكن السير في طريق الحل السياسي».

ووصف كونتي الاجتماع مع المشير حفتر صباح اليوم الخميس بـ«المطوّل»، مؤكدًا «طلبت خلاله إبلاغي بالتطورات وأعربت عن قلق إيطاليا إزاء الوضع الحرج للغاية الذي تعيشه ليبيا في الوقت الراهن»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وذكرت وكالة «آكي»، أن كونتي اجتمع قبل لقائه حفتر، بالسفير الأميركي لدى إيطاليا، لويس إيزنبرغ.

وأكدت إيطاليا وفرنسا مطلع الأسبوع الجاري، في بيان مشترك، «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار» في ليبيا، ودعتا إلى «استئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية».

ونوه البيان المشترك، بـ«أن تحسين وضع السكان المدنيين يمثل أولوية ويتطلب هدنة إنسانية ويجب أن تستند العملية السياسية إلى المبادئ والقواعد المتفق عليها في مؤتمري باريس وباليرمو وفي أبو ظبي، ونفترض أن جميع الأطراف تنأى بنفسها، بشكل لا لبس فيه، عن الجماعات الإرهابية».

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وأشارت إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع حفتر، والذي اعتبرته دعمًا للقائد العام للجيش الليبي على حساب حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

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