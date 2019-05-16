صنع الله يثني على أداء شركة الجوف للنفط «رغم الظروف الصعبة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 01:59 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجوف للنفط. (مؤسسة النفط)

أثنى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على جهود العاملين بشركة الجوف للتقنية النفطية التي أثمرت عن عودة الشركة للعمل، بعد توقفها عدة سنوات بسبب الأوضاع الأمنية وحجم الدمار الذي لحق بمقرها ومصانعها. 

وقال رئيس مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها اليوم، إن «الشركة تمكنت من تسجيل نجاحات مميزة ومن المحافظة على استمرارية العمل رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 بمقر المؤسسة بطرابلس، لمناقشة النشاط العام للشركة.

واستعرض الاجتماع، الميزانية التقديرية للشركة وبرنامج العمل لعام 2019 وأبرز نشاطات إدارتها المختلفة ومنها: إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة العمليات والتصنيع، وإدارة الشؤون المالية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الشركة والحلول الملائمة لتخطي أية صعوبات من شأنها عرقلة سير العمليات.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بلقاسم الشيباني شنقير، والعماري محمد العماري والسيد جاد الله حمد العوكلي، كما حضر عن جانب شركة الجوف للتقنية النفطية، مجدي جِبْرِيل الدرسي، رئيس لجنة الإدارة بالشركة، وسالم العباني عضو لجنة الإدارة بالشركة، ورئيس لجنة هيئة المراقبة، ومحمد الفنتري إضافة إلى المديرين العامين، ومديري الإدارات بالمؤسسة والشركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تحقق رقمًا قياسيًا كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018
اقتصاد
كاركاتير حليم - تجار الحروب والأسعار
كاريكاتير
أليغري لن يكون مدرب يوفنتوس الموسم المقبل
رياضة عالمية
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
60 مليون دينار خسائر الدوري الليبي الـ«46»
رياضة محلية
بوركينا فاسو تطالب المجتمع الدولي بإظهار موقف واضح لحل الأزمة في ليبيا
ليبيا
كونتي يدعو حفتر لوقف إطلاق النار
ليبيا
قرقاش: حفتر لم يتشاور مع الإمارات قبل تحركه نحو العاصمة طرابلس
ليبيا
من يدق طبول الحرب في الولايات المتحدة على إيران؟
دولى
«جولة بروكسل».. ملامح انفراجة أم تسكين للأزمة الليبية؟
ليبيا
لودريان:‭ ‬ماكرون يريد الاجتماع بحفتر للحثِّ على وقف إطلاق النار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 واجبات للخلاص من نزيف اللثة