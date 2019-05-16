صنع الله يثني على أداء شركة الجوف للنفط «رغم الظروف الصعبة»

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجوف للنفط. (مؤسسة النفط)

أثنى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على جهود العاملين بشركة الجوف للتقنية النفطية التي أثمرت عن عودة الشركة للعمل، بعد توقفها عدة سنوات بسبب الأوضاع الأمنية وحجم الدمار الذي لحق بمقرها ومصانعها.

وقال رئيس مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها اليوم، إن «الشركة تمكنت من تسجيل نجاحات مميزة ومن المحافظة على استمرارية العمل رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 بمقر المؤسسة بطرابلس، لمناقشة النشاط العام للشركة.

واستعرض الاجتماع، الميزانية التقديرية للشركة وبرنامج العمل لعام 2019 وأبرز نشاطات إدارتها المختلفة ومنها: إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة العمليات والتصنيع، وإدارة الشؤون المالية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الشركة والحلول الملائمة لتخطي أية صعوبات من شأنها عرقلة سير العمليات.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بلقاسم الشيباني شنقير، والعماري محمد العماري والسيد جاد الله حمد العوكلي، كما حضر عن جانب شركة الجوف للتقنية النفطية، مجدي جِبْرِيل الدرسي، رئيس لجنة الإدارة بالشركة، وسالم العباني عضو لجنة الإدارة بالشركة، ورئيس لجنة هيئة المراقبة، ومحمد الفنتري إضافة إلى المديرين العامين، ومديري الإدارات بالمؤسسة والشركة.