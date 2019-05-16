مصادر إيطالية: كونتي عقد لقاءً مع حفتر بشأن الأوضاع في ليبيا

القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة الإيطالية كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مصادر إيطالية، أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عقد اليوم الخميس اجتماعًا مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بشأن الأوضاع في ليبيا، على خلفية حرب العاصمة طرابلس.

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وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يغادر حفتر روما إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأكدت إيطاليا وفرنسا مطلع الأسبوع الجاري، في بيان مشترك، «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار» في ليبيا، ودعتا إلى «استئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية».

ونوه البيان المشترك، بـ«أن تحسين وضع السكان المدنيين يمثل أولوية ويتطلب هدنة إنسانية ويجب أن تستند العملية السياسية إلى المبادئ والقواعد المتفق عليها في مؤتمري باريس وباليرمو وفي أبو ظبي، ونفترض أن جميع الأطراف تنأى بنفسها، بشكل لا لبس فيه، عن الجماعات الإرهابية».