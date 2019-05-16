الاتحاد الأوروبي يوفر مياهًا للشرب لأكثر من 60 ألفًا في مرزق

مضخات المياه التي وفرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (الأمم المتحدة)

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكّن أكثر من 60 ألف ساكن في مرزق من الحصول على الماء الصالح للشرب.

الأمم المتحدة: توفير 3 سيارات إسعاف للهلال الأحمر الليبي لمساعدة جرحى اشتباكات طرابلس

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، أن برنامج الأمم المتحدة، وفر مضخات مياه لمدينة مرزق.

ووفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إبريل الماضي، ثلاث سيارات إسعاف للهلال الأحمر الليبي، في إطار جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى الاستجابة للأزمة في طرابلس.

وانضمت إيطاليا والأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى برنامج «استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا»، والذي يمتد إلى ثلاث سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 50 مليون يورو، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفًا في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا.

وأكدت البعثة الأوروبية أن السلطات الليبية والشركاء المنفذين اجتمعوا لمناقشة الفرص للاستجابة مباشرة لهذا البرنامج لاحتياجات المواطنين الليبيين من خلال دعم البلديات، فيما يتمثل الهدف في تعزيز البلديات في توفير الخدمات الأساسية، من خلال أعمال إعادة التأهيل، وتوفير المعدات وأنشطة تنمية القدرات، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا: «هذا هو أكبر برنامج يموله الاتحاد الأوروبي بدعم مباشر لتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية من قبل البلديات الليبية. إن توفير الوصول إلى الخدمات الجيدة في الوقت المناسب، وخاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد، أمر ضروري لمستقبل ليبيا. وكما يغطى البرنامج 24 بلدية ليبية، فإن هدفها هو المساهمة في تغطية واسعة ومتوازنة في جميع أنحاء البلاد».