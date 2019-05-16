الكهرباء: عودة الخدمة إلى منطقة وادي الحي واستمرار انقطاعها عن أبو شيبة بغريان

أبراج تابعة للشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، عودة الخدمة إلى منطقة وادي الحي بغريان، «بفضل جهود الفنيين الذين تمكنوا من تأمين التغذية للمنطقة عن طريق خطوط 11ك.ف بعد صيانتها».

وقالت شركة الكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، إن منطقة أبو شيبة ستبقى بدون كهرباء إلى حين صيانة خطوط 30 ك.ف المتضررة، مشيرة إلى أنه جارٍ التنسيق لصيانتها.

وأكدت شركة الكهرباء، في وقت سابق اليوم الخميس، انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي وادي الحي وأبوشيبة بغريان، نتيجة للاشتباكات المسلحة بجنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، إن خطوط نقل الطاقة جهد 30 ك.ف المغذية لمحطتي وادي الحي وأبوشيبة جهد 30 ك.ف تعرضت لأضرار جسيمة، كما تعرضت خطوط 11 ك.ف لأضرار جسيمة المغذية لمنطقة وادي الحي، الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن محطتي أبوشيبة والوقود من محطة 220 بئر الغنم.

وأكدت شركة الكهرباء أمس إجراء إصلاحات لمحطة جامع التوغار بعد تعرضها للحريق نتيجة للاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة الأحد الماضي.

وتعرضت الشبكة العامة للكهرباء في طرابلس وضواحيها لأضرار جسيمة جراء «حرب العاصمة» التي اندلعت بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق منذ الرابع من أبريل الماضي، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عدة جنوبي طرابلس.