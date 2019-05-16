«تعليم الوفاق» توضح موقف صرف علاوة الحصص لمعلمي 4 بلديات

وكيـل تعليـم الوفاق عـادل جمعة خلال لقائه مراقبة الخدمـات المالية طـرابلـس برفـقـة مديـر إدارة ريـاض الأطفـال. (تعليم الوفاق)

أكدت اللـجنـة المكـلفـة علي صـرف عـلاوة الحصـص للمعلمين، أنها تعمل بشكـل متواصـل لتصـل العلاوة إلى مستحقيهـا «رغم الأخطـاء العديدة فيهـا من مراقبات التعليم».

جاء ذلك خلال زيارة وكيـل وزارة التعليـم بحكومة الوفاق عـادل جمعة أمس الأربعاء مراقبة الخدمـات المالية طـرابلـس برفـقـة مديـر إدارة ريـاض الأطفـال، للقاء مراقـب الخدمـات الماليـة والـذي أشار إلى الإجـراءات المتخذة بشأن عـلاوة الحصص، بحسب وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني.

وأكد مراقب الخدمات المالية، أن «علاوة معلمي سوق الجمعة أنجزت»، مشيرًا إلى أن «علاوة أبي سليم ستكون في حسـابات المعلمين بداية الأسبـوع القـادم».

وأوضح أن «العمل جـارٍ على إنجـاز عـلاوة معلـمي طرابلس المركز ومازال هناك الكثير من العمل الذي تحتاجه علاوة معلمي حي الأندلس لوجود أخطاء فيها جارٍ العمل معهم على معالجتها»، مشيرًا إلى أن «علاوة معلمي تاجوراء ستكون جاهزة خلال شهر رمضان».