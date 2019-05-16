«سي ووتش» الألمانية تعلن إنقاذ 65 مهاجرًا قبالة مياه ليبيا

عنصر من طاقم سفينة «سي ووتش 3» يضع علامة على زورق مطاطي كان على متنه 47 مهاجرًا بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا. (فرانس برس)

أعلنت منظمة إغاثة ألمانية غير حكومية، أن سفينتها «سي ووتش3» أنقذت 65 مهاجرًا، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 30 ميلاً من الساحل الليبي، بعد أن رصدتهم طائرة استطلاع مدنية.

وقالت منظمة «سي ووتش»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها أبلغت ليبيا ومالطا وإيطاليا وهولندا بشأن عملية الإنقاذ، لكن «لا إجابة» حتى الآن، مؤكدة أن مياه المتوسط لا تشهد تناقصًا في أعداد المغادرين بل في الشهود.

بدوره، علق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، على المسألة في تغريدة، قائلاً: «سفينة لمنظمة غير حكومية ألمانية، ترفع العلم الهولندي، جمعت 65 مهاجراً في المياه الليبية. لقد وقعتُ للتو تحذيرًا بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية الإيطالية. موانؤنا مغلقة وستبقى مغلقة».

وأظهرت بيانات للوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتكس) تراجعًا كبيرًا في تدفقات الهجرة غير النظامية القادمة إلى القارة العجوز عبر طريق وسط المتوسط.

وقالت «فرونتكس»، إن عدد المهاجرين في شهر أبريل زاد قليلاً عن 200 شخص، وهو نصف عدد الوافدين المسجل في شهر مارس.

ويبلغ إجمالي الوافدين عبر طريق وسط المتوسط في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 حوالي 880 مهاجرًا، بانخفاض نسبته 91% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، فيما يشكل التونسيون والجزائريون العدد الأكبر تمثيلًا بين الوافدين.

وأشارت إلى أن جميع طرق الهجرة الرئيسية سجلت إلى الاتحاد الأوروبي، انخفاضًا في عدد المهاجرين غير النظاميين في شهر أبريل بنسبة 19% مقارنة بالشهر السابق ، ليصل إلى 4900 شخص، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض التدفقات عبر طريق شرق المتوسط.

ولا يزال طريق شرق المتوسط هو الأكثر ازدحامًا، رغم أن عدد المهاجرين في أبريل كان أقل من شهر مارس، بسبب الظروف الجوية، حيث بلغت أعدادهم 2940 (أقل بنسبة 25%).