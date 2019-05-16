صحيفة إيطالية: حفتر وصل روما للقاء كونتي اليوم

وصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى روما مساء أمس الأربعاء، بحسب صحيفة «لاستامبا» الإيطالية، التي أكدت أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي صباح اليوم.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن الصحيفة، قولها، إن المشير خليفة حفتر يغادر إلى باريس لاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وأكد رئيس الحكومة الإيطالية كونتي الثلاثاء الماضي بعد استقباله رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج في روما، أنه يسعى للقاء المشير خليفة حفتر، مضيفًا أنه «في كل محادثاتي ما زلت أقول إن الحل لا يمكن أن يمر بالوسائل العسكرية».

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال أمس الثلاثاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد الاجتماع بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر «للحثِّ على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام».

وقالت «رويترز» إن الرئاسة الفرنسية لم ترد على تلك التصريحات، مشيرة إلى أن «فرنسا تدعم أيضًا حفتر كوسيلة لمحاربة المتشددين في بلد يعاني من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011».

وفي الأسبوع الماضي، دعا ماكرون عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى وقف لإطلاق النار في المعركة الدائرة منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني وقوات تابعة للقيادة العامة بعد أن أطلق المشير خليفة حفتر حملة عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية أنه «لهذا السبب يريد الرئيس لقاء الطرفين لدعم مبادرة الأمم المتحدة». فيما لفتت «رويترز» إلى أنه لم يتسن لمصدر دبلوماسي فرنسي تأكيد موعد عقد الاجتماع أو ما إذا كان غرض باريس الجمع بين الرجلين مثلما فعلت مرتين من قبل.