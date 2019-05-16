انقطاع الكهرباء عن منطقتي وادي الحي وأبوشيبة بسبب الاشتباكات

عمال شركة الكهرباء يجرون إصلاحات للخطوط المتضررة جراء اشتباكات جنوب العاصمة. (الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي وادي الحي وأبوشيبة بغريان، نتيجة للاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس.

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وقالت شركة الكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، إن خطوط نقل الطاقة جهد 30 ك.ف المغذية لمحطتي وادي الحي وأبوشيبة جهد 30 ك.ف تعرضت لأضرار جسيمة، كما تعرضت خطوط 11 ك.ف لأضرار جسيمة وهي المغذية لمنطقة وادي الحي، الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن محطتي أبوشيبة والوقود من محطة 220 بئر الغنم.

وأكدت الشركة أمس إجراء إصلاحات لمحطة جامع التوغار بعد تعرضها للحريق نتيجة للاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة الأحد الماضي.

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وتعرضت الشبكة العامة للكهرباء في طرابلس وضواحيها لأضرار جسيمة جراء «حرب العاصمة» التي اندلعت بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق منذ الرابع من أبريل الماضي، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عدة جنوبي طرابلس.