السفير الليبي لدى إيطاليا: مشكلة الهجرة تعالج بدعم التنمية والاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مارس 2019, 01:30 صباحا

قال السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، الإثنين، إن مشكلة الهجرة السرية تعالج من خلال دعم التنمية والاستثمار، والمشاريع التي توفر مواقع العمل لشباب أفريقيا في بلدانهم.

واستضاف السفير الليبي مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى إيطاليا في اجتماعهم الأول العام 2019 بمقر السفارة (الأكاديمية الليبية الإيطالية)، وفق إدارة الإعلام الخارجي.

وخلال كلمته رفض الترهوني اختزال القارة الأفريقية في ملف الهجرة غير القانونية، مشددًا على هذه الظاهرة لا تعالج بالقوة، وبالإجراءات الأمنية فقط.

وقرر السفراء الأفارقة تشكيل أربع لجان هي: لجنة الهجرة غير الشرعية وتترأسها ليبيا، ولجنة الثقافة والاعلام، وتترأسها جمهورية مصر، ولجنة التعاون والتنمية وتترأسها المملكة المغربية، وكذلك اللجنة المالية، ورشحت لرئاستها دولة جنوب أفريقيا.

وحضر الاجتماع مندوب عن وزارة الخارجية الايطالية، نائب رئيس إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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