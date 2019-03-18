رئيسة المجلس الأعلى الروسي تستقبل المشري في موسكو

عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الإثنين، خارطة طريق حل الأزمة في ليبيا، على رئيسة المجلس الأعلى لبرلمان الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو رفقة عدد من أعضاء المجلس بمقره في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المشري إن الحل يتمثل في إجراء الاستفتاء على الدستور وانتخابات نيابية ورئاسية، الأمر الذي أشادت به فالنتينا واعتبرتها خارطة جيدة لتحقيق الاستقرار، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عبر موقع فيسبوك.

وناقش الطرفان الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده برعاية البعثة الأممية في ليبيا، واتفقا على ضرورة وجود ضمانات بأن لا يمهد الملتقى لحكم عسكري؛ كما خلص اللقاء إلى الاتفاق على تطوير التنسيق المشترك بتحقيق تواصل فعال بين لجان المجلسين.

