انتشال جثة لمهاجر أفريقي من وادي غبين في بني وليد

انتشال جثمان المهاجر الأفريقي من وادي غبين في بني وليد. (الإنترنت)

انتشل متطوعون من جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، جثة مجهولة الهوية لمهاجر أفريقي من وادي غبين بجانب طريق النهر الصناعي في المدينة.

وهي المرة الثانية التي تعلن فيها جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد انتشال جثة لمهاجر أفريقي خلال الأسبوع الجاري.

وقال عضو الجمعية، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» إن مكتب الانتشال التابع للجمعية تلقى بلاغًا بشأن الجثة وانطلق على الفور إلى مكانها بعد إبلاغ النيابة العامة ومديرية أمن بني وليد.

وأوضح التويجر أنه بعد الكشف المبدئي على الجثة تبين أنها تعود لمهاجر أفريقي، منوهًا إلى أنه جرى تسليمها إلى ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة في مستشفي بني وليد العام.