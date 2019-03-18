باخرة أنابيب لشركتي سرت والزويتينة تصل ميناء البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 18 مارس 2019, 09:31 مساء

رست الناقلة «بي بي سي سكندينافيا» التي تحمل أنابيب لشركتي سرت والزويتينة النفطيتين، بميناء البريقة، قادمة من دولتي المكسيك وأميركا وترفع علم أنتيغوا، حسب إشعار وصول الناقلة الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط».

وقال مساعد مدير إدارة التشغيل فرع الشركة الليبية للموانئ بميناء البريقة عبد العظيم بوخمادة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن العاملين بدأوا في تفريغ الحمولة التي تقدر بحوالي 1955 طنًا وقد يستغرق مدة تفريغها من أربعة إلى خمسة أيام متواصلة.

وأوضح بوخمادة أن عملية التسليم والتسلم تتم مباشرة إلى شركتي سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، والزويتينة للنفط وذلك بعد إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدًا أن ميناء البريقة بصدد استقبال عدد من الناقلات أحدها تحمل على متنها كمية من الأسمنت خلال اليومين المقبلين.

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