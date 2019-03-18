«جنائي أجدابيا»: ضبطنا شخصين يتعاملان بالسحر والشعوذة في المدينة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 18 مارس 2019, 08:45 مساء

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي أجدابيا، شخصين يتعاملان بالسحر والشعوذة بإحدى الأحياء السكنية في المدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالقسم الرائد المهندس فتحي عبد الله السعيطي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين: «وافتنا الفترة الماضية معلومات عن وجود تشادي الجنسية يتعامل بالسحر والشعوذة داخل المدينة».

وأضاف: «وبعد التأكد من هذه المعلومات جرى تكليف إحدى السجانات من العنصر النسائي بإعداد كمين والدخول إلى المنزل بعد عرض أوراق محضر التحريات على النيابة العامة التي أذنت بالمداهمة».

وأوضح السعيطي أنه جرى القبض على شخصين الأول تشادي الجنسية والثاني من النيجر وبحوزتهم «الأدوات التي تستعمل في السحر والشعوذة».

وأشار إلى أنهما يحملان بطاقات مزورة تحصلا عليها في مدينة أجدابيا مقابل مبلغ مالي حيث دخلا البلاد بطريقة غير شرعية، مؤكدًا إحالتهما إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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